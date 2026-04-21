«Остается загадкой»: Казанский о комментировании футбола в паре с экспертом

Российские комментаторы должны работать в футбольных эфирах в паре с бывшими футболистами, считает комментатор Первого канала Денис Казанский. В интервью NEWS.ru он отметил, что в настоящее время с подобного рода экспертами проблемы точно нет.

Для меня это остается загадкой. В экспертах сейчас проблемы точно нет. Много тех, которые могут лаконично формулировать мысль и интересно рассказывать о футболе. Почему их не сажают в пару? Мне сложно сказать. Это, конечно, дело «Матч ТВ» как основного вещателя российского чемпионата. Европейские идут по старой кальке: либо соло, либо комментатор и репортер у кромки поля. Но вот Россия, на мой взгляд, должна сделать схему «комментатор — эксперт», а не «комментатор — репортер» у бровки, — сказал Казанский.

Ранее комментатор заявил, что обозреватель спортивных событий должен сопровождать картинку, но не заполнять собой эфир. Он отметил, что понял претензии тренера сборной России Валерия Карпина, которые тот высказал несколько лет назад. Казанский отметил, что не все российские комментаторы занимаются оценками эпизодов.