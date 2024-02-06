У Карла III — рак. Какая онкология была у Елизаветы II, кто новый король?

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

У короля Великобритании Карла III обнаружили онкологическое заболевание, сообщили в Букингемском дворце. Что известно о состоянии монарха и кто станет новым королем Соединенного Королевства — в материале NEWS.ru.

Что известно о состоянии короля Великобритании

Заболевание было выявлено во время процедур, связанных с увеличением простаты. Отмечается, что глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

«Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Сегодня Его Величество приступил к регулярному лечению. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В заявлении Букингемского дворца также сказано, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.

Недавняя операция у Карла III

Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию после обнаружения у него увеличенной простаты. Процедура прошла 26 января. Его состояние оценивалось как «хорошее».

Монарха госпитализировали в лондонскую клинику 26 января для лечения связанных с увеличением предстательной железы проблем. В сопровождении королевы Камиллы он благополучно перенес процедуру. Решение об обращении к специалистам было принято в Букингемском дворце в середине января.

После операции Карл III поблагодарил всех, кто отправил ему добрые пожелания на прошлой неделе, и выразил радость по поводу положительного влияния информации о его диагнозе на общественное здравоохранение. В связи с восстановлением после операции отложены все публичные мероприятия монарха. В частности, по рекомендации лечащего врача перенесены запланированные встречи в Шотландии, включая встречи с иностранными представителями.

Принц Гарри забыл обиды и едет к отцу

Британский принц Гарри в ближайшие дни прилетит на родину из США, чтобы повидаться со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, у которого был выявлен рак, сообщило британское информагентство PA. По словам источника, мужчина уже созвонился с Его Величеством.

«Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе рака и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни», — отметил собеседник агентства.

Борьба Елизаветы II с «мучительной» онкологией

В последние годы своей жизни Елизавета II «боролась с мучительным раком», рассказал королевский биограф и друг правящего монарха Карла III Джайлз Брандретт. По его словам «Ее Величество всегда знала, что оставшееся ей время ограничено».

«Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рак костного мозга. Этот объясняет ее усталость, потерю веса и те проблемы с подвижностью, о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни», — говорил Брандретт.

Наиболее распространенным симптомом миеломы является боль в костях. На сегодняшний день полностью победить эту форму рака невозможно.

Кто займет трон после Карла III

Список наследования британского престола претерпел несколько изменений за последние годы. В королевской семье появилось больше детей. Принятый в 2013 году новый закон о престолонаследии отменил некоторые условности. В частности, согласно его новой редакции, пол больше не может играть роли в определении порядка наследования.

После Карла III трон должен занять принц Уильям. Следующими в очереди находятся его с Кейт Мидлтон дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Примечательно, что единственная дочь чаты Кембриджских вошла в историю как первая женщина из королевской семьи, которая не уступила свое место в очереди на престол наследнику мужского пола.

Второй сын правящего короля Великобритании принц Гарри находится на пятом месте в списке претендентов на трон. Его с Меган Маркл дети принц Арчи и принцесса Лилибет Диана шестой и седьмая в очереди соответственно.

Читайте также:

Месть Ротару, разборки Чеховой, рок «Битвы экстрасенсов»: что будет дальше

Сериал «Слово пацана»: последние новости, сюжет второго сезона, когда ждать