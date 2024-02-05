Месть Ротару, разборки Чеховой, рок «Битвы экстрасенсов»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Анфиса Чехова, София Ротару

Русская община Крыма нашла способ наказать певицу Софию Ротару за поддержку Вооруженных сил Украины, телеведущая Анфиса Чехова поскандалила с представителями аэропорта Сочи, злой рок преследует участников шоу «Битва экстрасенсов» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что ждет Ротару за симпатии ВСУ?

Народную артистку СССР Софию Ротару нужно лишить звания «Почетный гражданин Ялты», сообщил RT зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов. По его словам, соперница Аллы Пугачевой на эстраде финансирует Вооруженные силы Украины и отказалась признавать Крым российским.

«Она враг по сути нашей страны, в любом случае. Это решение давно уже назревало, и оно назрело», — подчеркнул Резанов.

Глава крымской общины добавил в ходе беседы с «360», что Ротару проявила неуважение к жителям полуострова. Резанов подчеркнул, что ялтинцы поддержат идею лишить ее звания.

«Она еще с 2014 года не приняла Крым российским. Это полнейшее неуважение к крымчанам, которые подавляющим большинством приняли решение вернуться домой», — объяснил он.

Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press София Ротару

Мэр Ялты Янина Павленко сказала ТАСС, что в городе изучат предложение лишить исполнительницу хита «Я ж его любила» почетного звания.

«Мы будем рассматривать на ближайшей комиссии этот вопрос. Мы обязаны любое поступающее заявление рассмотреть. Я слышала, что Русская община Крыма рассматривала этот вопрос», — уточнила мэр.

Telegram-канал Mash сообщил, что крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Ротару, в числе которой отель «Вилла София» в Ялте. По данным канала, в Крыму начали сбор доказательств того, что артистка могла спонсировать ВСУ.

Mash отмечает, что в Крыму решили национализировать имущество певицы после того, как она поздравила с Днем святого Николая солдат украинской армии. Презент был сделан в виде специальной открытки. Как пишет канал, на рассмотрение дела будут приглашены представители Госсовета Крыма, чтобы принять решение в отношении активов Ротару.

По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, национализация недвижимости певицы позволит по назначению использовать простаивающий на протяжении 10 лет комплекс. Этот шаг также станет «определенным уроком» для других деятелей, которые позволяют себе антироссийскую риторику, отметил сенатор. Он также предложил направить средства, вырученные с продажи отеля Ротару, на поддержку российской армии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского

Разборки Чеховой с сочинским аэропортом

Телеведущая Чехова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинила в халатности сотрудников аэропорта Сочи после того, как не попала на самолет авиакомпании «Аэрофлот». Она подчеркнула, что не успела дойти от бизнес-зала до стойки вылета, потому что перед этим на табло появилось сообщение о задержке рейса.

«Это полный идиотизм, бред! Я считаю, что люди допускают халатную оплошность. В Сочи очень халатно относятся к пассажирам бизнес-класса. На табло в бизнес-зале написано: „Ваш рейс задерживается“. Мы сидим, ждем. И когда объявляют наш рейс, спокойным шагом идем на посадку, нигде не останавливаясь. И когда доходим до выхода к самолету, нам говорят, что мы опоздали на рейс!» — возмутилась Чехова.

Она высказала мнение, что похожая ситуация возникала и на других рейсах в аэропорту Сочи. Телеведущая предположила, что это «какая-то спланированная фигня с согласия начальника аэропорта».

Руководство аэропорта Сочи объявило о проверке жалобы телеведущей.

«Мы сейчас разбираемся, смотрим хронологию событий. Мы конкретно по ее рейсу будем смотреть. Нам надо его найти, посмотреть время, сколько было объявлений, сколько опоздало на этот рейс пассажиров. Надо понять, насколько верна информация, которая выдается в публичных соцсетях. Это все технически надо нам посмотреть», — рассказал источник в аэропорту.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анфиса Чехова

Позднее представители воздушной гавани сообщили «Подъему», что причиной опоздания Чеховой на рейс стало «несвоевременное реагирование на уведомление о начале посадки». Сотрудники аэропорта изучили записи с камер видеонаблюдения, восстановили хронологию произошедшего и пришли к выводу, что они не виноваты.

«Посадка началась в 10:51, в 10:52 прозвучало объявление по громкой связи и была обновлена информация на мониторах, к 10:55 180 пассажиров, ожидавших у гейтов, прошли посадку. В 10:56 и 11:00 по громкой связи опаздывающих пассажиров приглашали на посадку. В 11:01 пассажиры покинули бизнес-зал и направились к выходам на посадку, в 11:04 оказались около выходов 3-4 (гейты не изменялись). В доборе опоздавших пассажиров было отказано представителем авиакомпании», — объяснили представители аэропорта.

Они также подчеркнули, что заявления Чеховой о других пассажирах, не попавших на рейс, «не соответствуют действительности», так как к выходу на посадку после ее закрытия явились только «двое указанных пассажиров».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Участников «Битвы экстрасенсов» преследует злой рок?

Участников различных шоу про экстрасенсов на ТВ, в частности «Битвы экстрасенсов», преследует череда загадочных смертей, отмечает издание aif.ru. В их числе оказались Алексей Фад, заявлявший, что знает секрет бессмертия, а также победительница 12-го сезона шоу Елена Ясевич, финалистка 17-го сезона Дарья Воскобоева и многие другие, уточняется в статье.

По мнению критиков шоу, смерть магов стала своеобразным «бумерангом» за их деятельность. Например, блогер Илья Шабельников, известный под псевдонимом Сатир, считает, что экстрасенсы занимаются обманом и наживаются на трагедиях людей, решивших им довериться.

«Когда эти люди делают контент на чужом горе, когда они приезжают к какой-нибудь семье, где случилась страшная беда, когда они паразитируют на детских смертях, на пропавших людях — это контент на костях», — считает Шабельников.

Негативно о «магическом шоу» отозвался его первый ведущий, актер Михаил Пореченков. По его словам, он покинул передачу, когда узнал, что все строится на обмане.

«Все вранье! Вначале работать было очень интересно. Мы действительно поверили, а потом поняли технологию работы. Существуют люди, которые подсказывают, которые заключают с ними договоры заранее. И когда я понял, что это кому-то приносит деньги, ушел оттуда», — объяснил артист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Пореченков

Колдун Фад скончался в свой 50-летний юбилей. Ясевич использовала черную магию для прохождения испытаний. Ее младший ребенок скончался незадолго до ее смерти.

Еще одна ведьма Воскобоева, заявлявшая, что может завладеть чужими экстрасенсорными способностями, ушла из жизни на 39-м году жизни. Черный маг Константин Ямпольский умер в 2018 году, ясновидящий Александр Агапит погиб в ДТП. Также известно о смерти Илоны Новоселовой в 2017 году, участвовавшей в седьмом сезоне «Битвы экстрасенсов». Она выпала из окна. В 2012 году после очередного сезона скоропостижно скончался специалист по общению с духами Юрий Испарьянц.

Российский журналист Борис Соболев несколько лет назад снял серию документальных фильмов «Идущие к черту», в котором разоблачил экстрасенсов всех мастей: от телевизионных оракулов до темных магов «Битвы». Журналист взял комментарии у колдунов и нашел доказательства того, что в шоу все куплено и подстроено, а экстрасенсорные способности людей и магия не существуют.

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