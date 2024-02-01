Составлен список звезд, заявивших о своих экстрасенсорных способностях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель рассказала, что обладает экстрасенсорными способностями и умеет лечить людей руками. Кто еще из российских звезд имеет скрытый дар и связан с миром магии?

Что сказала Лель о своих экстрасенсорных способностях

Исполнительница хита «Муси-Пуси» рассказала, что инопланетяне наделили ее даром исцеления. По словам Лель, она получила способность лечить людей в возрасте 16 лет в обмен на похищенные пришельцами зубы. Как призналась артистка, ей потребовалось 30 лет жизни, чтобы смириться со своим даром.

«Могу человеку помочь на расстоянии, энергетически убрать боль. Когда у меня забрали зубы, меня наделили энергией исцеления. Ко мне стали приходить люди, они просили помощи. Я отвечала, что не могу, а они: „Ты умеешь, просто прикоснись“. И я помогала. У подруги исчез тромбофлебит после четырех моих прикосновений с молитвой „Отче наш“. Сила молитвы колоссальна!» — рассказала певица в разговоре со StarHit.

Правда ли, что Валерий Леонтьев является шаманом

Бытует мнение, что народный артист РФ имеет необычные способности. В интервью KP.RU Леонтьев рассказывал, что «не общается с духами, не ищет философский камень, не бормочет заклинания», однако знакомые уверяют, что у него есть необъяснимые умения.

«Говорят, я читаю их мысли, снимаю головные боли, снюсь им в снах, которые сбываются. <...> Я сам этого не осознаю», — говорил певец.

У Леонтьева есть татуировка в виде крыльев дракона на правой руке. Рисунок, согласно поверьям, усиливает экстрасенсорные способности человека, его внутреннюю силу и энергетику.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Валерий Леонтьев

«Это крылья дракона. Они усиливают мистические способности человека, его внутреннюю силу и энергетику», — рассказал Леонтьев в интервью еженедельнику «Антенна».

Кроме того, певец много раз посещал Чукотку, где общался с местными шаманами, изучал их обряды и традиции. Один из местных порталов писал, что эти встречи и контакты стали значимым источником вдохновения для певца и глубже погрузили его в мир шаманской культуры.

Что говорила Судзиловская об экстрасенсорике

Актриса Олеся Судзиловская неоднократно говорила, что у нее хорошо развита интуиция. В одном из интервью она отказалась назвать себя телепатом, однако отметила, что предчувствует события, которые должны произойти в ближайшее время.

«Бывает, вижу сны, которые оказываются вещими. Однажды мне приснилась такая странная, неприятная история, что мы с другом в кино на его премьере, а после этого по дороге домой мне под колеса машины попадает котенок. Утром просыпаюсь от звонка этого самого друга: „Пойдем в кино? У меня сегодня премьера“. Уже вечером мы были в кинозале. В общем, все происходило, как в моем сне. Думаю, вы догадались, что случилось после... И таких снов в моей жизни было несколько», — сказала актриса в интервью «7Дней».

Есть ли магические способности у Юлии Савичевой

Певица считает, что обладает некоторыми скрытыми способностями. В интервью порталу «Летидор» она призналась, что иногда видит вещие сны. Например, она предвидела дату рождения дочери Анны.

«Мне иногда снятся вещие сны или ушедшие родственники. А когда я была беременна, случилось так, что во сне я предсказала себе день родов, услышав свой собственный голос, который сказал мне: „Пятница“», — делилась воспоминаниями исполнительница хита «Если в сердце живет любовь».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Савичева

Как проявлялись способности Виктора Добронравова

Известный актер убежден, что может предсказывать будущее. В программе «Мистика звезд» он привел несколько примеров из прошлого.

«В детстве стоило мне посмотреть на лампочку, как она сразу же перегорала. По дороге в школу увидел троллейбус, подумал, что он слишком быстро едет, — у троллейбуса соскочили штанги», — делился воспоминаниями актер.

Кроме того, актер рассказал, что иногда он что-то загадывает и задуманное сбывается. Например, когда Добронравов захотел играть джаз, через год судьба предоставила ему такую возможность.

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