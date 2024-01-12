Стало известно, кто сменит Башарова в «Битве экстрасенсов» Башарову нашли замену в виде Сотниковой на шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Вера Сотникова

Актриса Вера Сотникова станет ведущей ТВ-шоу «Экстрасенсы. Реванш» вместо Марата Башарова, она будет оценивать работу участников со сверхспособностями вместе с Ильей Ларионовым, пишет «МК в Волгограде». Известно, что Сотникова являлась постоянным экспертом с третьего сезона программы.

Отмечается, что в новом сезоне проекта примут участие экстрасенсы, которым не удалось победить в прошлые годы. Медиумам, ведьмам, провидцам предстоит выполнять различные задания, чтобы эксперты и ведущие могли по достоинству оценить их экстрасенсорные способности. В креслах членов жюри будут сидеть победитель 14-го сезона «Битвы» Александр Шепс и Виктория Райдос, занявшая первое место в 16-м сезоне шоу.

23 декабря состоялся финал первого сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Победителем стал чернокнижник Влад Череватый, второе место отошло Олегу Шепсу, который был расстроен тем, что не смог выиграть. Финалист рассказал, что перестал выходить на связь, поскольку его внутреннее состояние «оставляло желать лучшего».

До этого братья Александр и Олег Шепс поссорились, потому что их версии на консилиуме в конце общего испытания на телепроекте разошлись. Александр был уверен, что купец Адамов, дух которого, как считали жители усадьбы, их терроризировал, покончил с собой на мельнице, а также проводил ритуальные убийства, построив туннели под городом. Младший брат медиума настаивал, что купец умер от сердечного приступа и не являлся сектантом.