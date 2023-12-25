«Мертв внутри»: Олег Шепс о переживаниях после проигрыша в «Битве» Шепс заявил, что почти не выходил на связь после проигрыша в «Битве сильнейших»

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс на красной дорожке в честь 25-летия телеканала ТНТ

Финалист шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс сообщил, что последнее время почти перестал выходить на связь, поскольку его внутреннее состояние «оставляло желать лучшего». В своем Telegram-канале участник шоу также отметил, что у него пропало желание отмечать Новый год.

Последние дни я практически не выходил на связь, так как внутреннее состояние оставляло желать лучшего... mood — dead inside (настроение — мертв внутри. — NEWS.ru), так сказать... Новогоднее настроение в связи с последними событиями тоже пропало, — написал Шепс.

Однако Шепс добавил, что благодаря поддержке поклонников «тучи начали развеиваться». Кроме того, отметил финалист шоу, его приободрили друзья, которые вывезли его «подальше от домов и дворов» и устроили красочный салют.

Финал «Битвы» состоялся 23 декабря. По итогу шоу Олег Шепс занял второе место, а первенство отошло Владу Череватому, который называет себя чернокнижником.

Ранее участники «Битвы экстрасенсов» братья Александр и Олег Шепс поссорились, потому что их версии на консилиуме в конце общего испытания на телепроекте «Битва сильнейших» разошлись. Александр был уверен, что купец Адамов, дух которого, как считали жители усадьбы, их терроризировал, покончил с собой на мельнице, а также проводил ритуальные убийства, построив туннели под городом. Младший брат медиума настаивал, что купец умер от сердечного приступа и не является сектантом.