«Давление»: Олег Шепс поссорился с братом и пригрозил уходом из «Битвы» Олег Шепс поссорился с братом и пригрозил уходом из «Битвы сильнейших»

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Олег Шепс

Участники «Битвы экстрасенсов» братья Александр и Олег Шепс поссорились, потому что их версии на консилиуме в конце общего испытания на телепроекте «Битва сильнейших» разошлись. Александр был уверен, что купец Адамов, дух которого, как считали жители усадьбы, их терроризировал, покончил с собой на мельнице, а также проводил ритуальные убийства, построив туннели под городом. Младший брат медиума настаивал, что купец умер от сердечного приступа и не является сектантом.

Я готов поставить на кон свое место в «Битве сильнейших». Если он [совершил суицид], я ухожу, реально. <...> Я уйду, если я неправ. <...> Если мне предоставят доказательства того, что купец Адамов действительно покончил с собой, то я покидаю «Битву сильнейших» прямо сейчас, за шаг до финала, — сказал Олег Шепс.

Несмотря на уверенность Олега в том, что история о туннелях под городом — это всего лишь городская легенда, люди последовали за Александром, чтобы поучаствовать в его обряде. Во время ритуала медиум «впустил душу купца в свое тело», чтобы ее «утилизировать». Помогал ему другой участник финала — тольяттинец Дмитрий Матвеев. В конце люди удовлетворенно признались, что им полегчало после «изгнания духа купца» из старого дома.

Позже один из наблюдателей испытания обратился в краеведческий музей, в котором подтвердили, что версия о суициде купца и месте его захоронения не имеет документального подтверждения.

Ведущий Марат Башаров призвал зрителей рыться в архивах, чтобы найти подтверждение тому, что Олег Шепс неправ. Александр отметил, что у него есть доказательства, но он их спрятал и никому не покажет.

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