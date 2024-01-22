«Началась черная полоса»: Штурм обвинила в проблемах известного медиума Наталья Штурм заявила о проблемах после участия в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм

57-летняя российская певица Наталья Штурм в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинила в начавшихся в ее жизни неудачах известного медиума Александра Шепса. По словам артистки, во время ее участия в шоу «Экстрасенсы. Реванш» в ноябре Шепс разбил ее любимую тарелку с календарем племени ацтеков, привезенную из Мексики, после чего в ее жизни началась «черная полоса».

Все, что осталось от любимой тарелки... Александр Шепс театральным жестом вдребезги разбил ее о бутафорский фонарь. Хотя за пять минут до этого экстрасенс Ангелина Изосимова сняла порчу свечкой с любимого предмета интерьера. Зачем надо было ее разбивать, я не поняла и, конечно, расстроилась. После началась черная полоса, — написала Штурм под фотографией с разбитой тарелкой.

Ранее Штурм выпроводила Шепса из студии нового шоу «Экстрасенсы. Реванш» после того, как он обвинил ее в попытке приворота. Артистка сказала, что известный медиум участвовал в проекте не ради победы, а для игры на публике. Штурм заверила, что никогда ни на кого не гадала и не знает, как избавиться от повышенного внимания мужчин.

Также артистка испугалась, когда цыганская ведьма Виолетта Полякова на съемках шоу бросила ей под ноги иглу с красной нитью. Певица посчитала, что таким образом на нее навели порчу.