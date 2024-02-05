Анфиса Чехова обвинила аэропорт Сочи в халатности после опоздания на рейс Аэропорт Сочи проверяет жалобу опоздавшей на рейс «Аэрофлота» Анфисы Чеховой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинила в халатности сотрудников аэропорта Сочи после того, как не попала на самолет авиакомпании «Аэрофлот». Она подчеркнула, что не успела дойти от бизнес-зала до стойки вылета, потому что перед этим на табло было сообщение о задержке рейса. Руководство аэропорта Сочи сообщило о проверке жалобы телеведущей.

Это полный идиотизм, бред! Я считаю, что люди допускают халатную оплошность. В Сочи очень халатно относятся к пассажирам бизнес-класса. На табло в бизнес-зале написано: «Ваш рейс задерживается». Мы сидим, ждем. И когда объявляют наш рейс, спокойным шагом идем на посадку, нигде не останавливаясь. И когда доходим до выхода к самолету, нам говорят, что мы опоздали на рейс! — возмутилась Чехова.

Она высказала мнение, что похожая ситуация наблюдалась и на других рейсах в аэропорте Сочи. Телеведущая предположила, что это «какая-то спланированная фигня с согласия начальника аэропорта». По данным Telegram-канала «Подъем», в аэропорте Сочи обещали проверить обнародованную Чеховой информацию.

Мы сейчас разбираемся, смотрим хронологию событий. Мы конкретно по ее рейсу будем смотреть. Нам надо его найти, посмотреть время, сколько было объявлений, сколько опоздало на этот рейс пассажиров. Надо понять, насколько верна информация, которая выдается в публичных соцсетях. Это всё технически надо нам посмотреть, — рассказал источник в аэропорте.

Ранее Чехова заявила, что ее привлекают мигранты. Она добавила, что ей нравятся привлекательные и харизматичные мужчины. По ее словам, идеальный мужчина — это тот, с кем она будет чувствовать себя счастливой.

Телеведущая добавила, что в настоящее время состоит в отношениях с 55-летним мужчиной. Она рассказала, что начала встречаться с ним два месяца назад, но пока не познакомила с избранником сына. Чехова добавила, что также не видит ничего плохого в отношениях с богатым мужчиной, потому что это «настоящий кайф», когда возлюбленный может содержать женщину.