Теплый салат с печенью как в ресторане — сочный, ароматный и очень простой

Этот салат с печенью кажется сложным, но на деле готовится быстрее, чем обычный ужин. А вкус такой, будто заказали в хорошем ресторане.

Нежная куриная печень, сладковатый лук и свежие листья салата создают идеальный баланс. А соус с медом и соевым соусом делает блюдо ярким и насыщенным без лишних ингредиентов.

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, лук — 1 шт., листовой салат — 2 пучка, помидоры черри — 150 г, сливочное масло — 20 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу, укроп и петрушка — по вкусу, соевый соус — 2 ст. л., мед — 1/2 ч. л., кунжут — 1 ст. л.

Лук нарезаем полукольцами и обжариваем до золотистости, добавляем печень и готовим до мягкости. Листья салата рвем руками и выкладываем на тарелку — это основа. Сверху раскладываем теплую печень с луком. Помидоры черри разрезаем пополам и добавляем сверху. Смешиваем соевый соус, мед и кунжут, поливаем салат. Солим, перчим, посыпаем зеленью и подаем сразу, пока печень теплая.

