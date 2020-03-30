https://static.news.ru/photo/6935a846-72af-11ea-be77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нашим домашним любимцам не страшен коронавирус, но они могут страдать от множества других болезней. Проблема в том, что рассказать хозяевам о своём самочувствии кошки или собаки не могут, поэтому ветеринарные врачи указали на самые точные симптомы, которые показывают на необходимость оказания помощи специалистов.

При этом сухой и тёплый нос многие владельцы животных расценивают как то, что их любимец нездоров. Врачи утверждают, что верно это лишь в случае, если он потрескался и шелушится, пишет «Ридус». Проблемы с носом указывают чаще всего на поражения кожного покрова питомца.

Но есть и более точные симптомы того, что кошка или собака заболела. Самый главный — отказ от еды. Если питомец не ест более трёх дней, выглядит вялым, мало играет и отказывается даже пить, то его срочно надо показать ветеринару. Эти признаки могут быть свидетельством тяжёлого заболевания.

Вторым симптомом является необычное поведение любимца. Когда добрый пушистый кот начинает прятаться или кидаться на своих хозяев, он или испытывает боль, или сильный стресс. От стресса кошкам помогает избавиться фелинолог, а собакам помощь окажет кинолог.

Сложности с походом в туалет у животных указывают на мочекаменную болезнь, проблемы с кишечником или цистит. Точный диагноз сможет поставить только врач, а хозяевам остаётся лишь не рассчитывать, что всё получится само, и тут же обращаться в клинику.

Проблемы с дыханием тоже важный симптом, на который не стоит закрывать глаза. Это может быть показателем и болезней сердца, и опухоли, а также инфекции и ещё множества крайне неприятных «болячек».

Резко изменившаяся шерсть, которая стала тусклой или выпадает клоками, на месте которых остаются залысины — тоже повод вести кота или собаку на обследование. Вариантов масса — от аллергии до сильного авитаминоза. Также внимание стоит обратить на глаза. Если они слезятся или, хуже того, загноились, то поход к специалисту тоже нельзя откладывать.

Как писал NEWS.ru, ранее народный артист РСФСР Юрий Куклачёв провёл онлайн-конференцию о COVID-19. Мероприятие носило название «Котики против коронавируса».