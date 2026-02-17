Зимняя Олимпиада — 2026
Тыквенный чизкейк с медом и грецкими орехами — нежный, сливочный, вкусный. Гости не поверят, что без сахара

Фото: D-NEWS.ru
Этот тыквенный чизкейк с медом и грецкими орехами — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое удивит даже искушенных сладкоежек. Его необычность в том, что для этого десерта не нужна духовка и ни грамма сахара — только полезная тыква, ароматный мед и хрустящие орехи. Получается обалденная вкуснятина: бархатистая, сливочная текстура с нежной тыквенной сладостью и медовым послевкусием, а ореховая основа добавляет приятный хруст. Десерт тает во рту и ничуть не уступает классическому чизкейку — гости ни за что не поверят, что в нем нет сахара. Идеально подходит для осеннего чаепития и тех, кто следит за фигурой.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 100 г грецких орехов, 50 г фиников (без косточек); для начинки — 200 г тыквенного пюре (запеченной или вареной тыквы), 200 г сливочного сыра (или мягкого творога), 3 ст. ложки меда, 10 г желатина, 50 мл воды. Желатин залейте водой и оставьте для набухания. Орехи и финики измельчите в блендере до липкой крошки, выложите в форму и утрамбуйте. Тыквенное пюре смешайте с сыром и медом до однородности. Набухший желатин нагрейте до растворения (не кипятите), влейте в тыквенную массу и быстро перемешайте. Вылейте начинку на основу, разровняйте и уберите в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей можно украсить орехами и мятой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
тыква
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
