Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 14:15

Тыквенные оладьи за 15 минут: нежные, сладкие биточки, богатые витамином А

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенные оладьи — это нежные, воздушные и сладкие биточки с тонким ароматом специй, которые тают во рту и готовятся всего за 15 минут.

Для приготовления натрите 300 г тыквы на мелкой терке, добавьте 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотку соли, 1/2 ч. л. корицы и 200 г муки. Тесто должно получиться густым, как сметана. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла (лучше использовать антипригарную) по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.

Готовые оладьи получаются румяными снаружи и мягкими внутри, с естественной сладостью тыквы и теплыми нотками корицы. Подавайте их со сметаной, медом или ягодным соусом — это идеальный завтрак или полезный десерт, богатый витамином А.

Ранее стало известно, как приготовить сырно-кабачковые оладьи, богатые белком.

тыква
оладьи
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о секретных разработках Китая с применением технологий НЛО
В МО озвучили количество сбитых над Россией за 3,5 часа дронов ВСУ
Отказ рожать, скандал с Дробышем, «Универ»: как живет Настасья Самбурская
В АТОР спрогнозировали резкое падение туристического потока в Турции
Пенсионер попал в психбольницу из-за совета нейросети
Швеция поддержала совместное заявление лидеров Европы по Украине
Японцам приказали срочно бежать с двух островов
Студент из Техаса объяснил, как в США на самом деле относятся к русским
Раскрыто, чем грозит ВСУ удар РФ по железной дороге под Днепропетровском
Диетолог сравнила вред от крамбл куки с героином
«Никто не сможет помешать»: одна страна объявила себя будущей сверхдержавой
Рекордное количество ресторанов и кафе закрылись в российском городе
«Неполноценные»: Артемий Лебедев высмеял спрашивающих советы у ИИ людей
В Крыму озвучили неутешительный прогноз о будущем Зеленского
Сын Краско раскрыл место, где похоронят актера
Стало известно о подготовке Киевом пятидневных ударов по России
Три человека погибли в загоревшейся Lada из-за «маневра» Lexus
Авария с участием сбившей насмерть подростка пенсионерки попала на видео
Над Донецком прогремел взрыв
Собчак не приехала на могилу отца в день его рождения
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.