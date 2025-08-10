Тыквенные оладьи за 15 минут: нежные, сладкие биточки, богатые витамином А

Тыквенные оладьи — это нежные, воздушные и сладкие биточки с тонким ароматом специй, которые тают во рту и готовятся всего за 15 минут.

Для приготовления натрите 300 г тыквы на мелкой терке, добавьте 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотку соли, 1/2 ч. л. корицы и 200 г муки. Тесто должно получиться густым, как сметана. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла (лучше использовать антипригарную) по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.

Готовые оладьи получаются румяными снаружи и мягкими внутри, с естественной сладостью тыквы и теплыми нотками корицы. Подавайте их со сметаной, медом или ягодным соусом — это идеальный завтрак или полезный десерт, богатый витамином А.

