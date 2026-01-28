Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 07:32

Творожный сыр не покупаю, делаю сама из кефира: всего-то нужно его заморозить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Творожный сыр не покупаю, делаю сама из кефира! Всего-то нужно его заморозить, а калорий в два раза меньше, чем в магазинном аналоге. Его текстура получается нежной и пластичной, идеальной для намазывания на тосты.

Для приготовления вам понадобится: 1 литр кефира любой жирности (чем жирнее кефир, тем калорийнее сыр), соль по вкусу, 1–2 ч. л. лимонного сока. Положите нераспечатанный пакет или бутылку с кефиром в морозильную камеру минимум на 8–10 часов (лучше на ночь), пока он полностью не замерзнет. Достаньте замороженный кефир, снимите упаковку и выложите ледяной брикет в дуршлаг, который предварительно застелите в 3–4 слоя марлей или тонкой хлопковой тканью. Оставьте дуршлаг при комнатной температуре для оттаивания и стекания на 6–8 часов. За это время сыворотка отделится и стечет в миску, а в марле останется густая творожная масса. После того как вся жидкость стечет, переложите сырную массу в миску. Добавьте соль и лимонный сок, тщательно перемешайте до однородной кремовой консистенции. При желании можно добавить рубленую зелень, чеснок или специи. Домашний творожный сыр готов! Храните в холодильнике до 4 дней.

Ранее стало известно, как приготовить простейшие ватрушки из пачки творога.

Проверено редакцией
