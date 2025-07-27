Творожные пончики с начинкой! Станут любимым лакомством в семье

Творожные пончики с начинкой! Эти нежные пончики с хрустящей корочкой и сочной начинкой станут любимым лакомством для всей семьи! Готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты (на 12–15 шт.)
- Творог — 500 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Мука — 120 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Масло растительное — для фритюра
Для начинки (на выбор)
- Свежие ягоды (малина, вишня без косточек)
- Варёная сгущёнка
- Шоколадная паста или кусочки шоколада
Приготовление
- Разотрите творог с яйцами, сахаром и солью до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепёшки толщиной 1 см, в центр положите 1/2 ч. л. начинки. Аккуратно защипните края, сформировав шарики
- Разогрейте масло (1,5–2 см) в сковороде до 160–170 °C. Обжаривайте пончики по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Ранее мы готовили экспресс-сырники на завтрак! Выкладываем ложкой, и готово — это вкуснятина!