Творожные пончики с начинкой! Станут любимым лакомством в семье

Творожные пончики с начинкой! Станут любимым лакомством в семье

Творожные пончики с начинкой! Эти нежные пончики с хрустящей корочкой и сочной начинкой станут любимым лакомством для всей семьи! Готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты (на 12–15 шт.)

Творог — 500 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Мука — 120 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло растительное — для фритюра

Для начинки (на выбор)

Свежие ягоды (малина, вишня без косточек)

Варёная сгущёнка

Шоколадная паста или кусочки шоколада

Приготовление

Разотрите творог с яйцами, сахаром и солью до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепёшки толщиной 1 см, в центр положите 1/2 ч. л. начинки. Аккуратно защипните края, сформировав шарики Разогрейте масло (1,5–2 см) в сковороде до 160–170 °C. Обжаривайте пончики по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Ранее мы готовили экспресс-сырники на завтрак! Выкладываем ложкой, и готово — это вкуснятина!