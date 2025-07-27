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27 июля 2025 в 07:30

Творожные пончики с начинкой! Станут любимым лакомством в семье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные пончики с начинкой! Эти нежные пончики с хрустящей корочкой и сочной начинкой станут любимым лакомством для всей семьи! Готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты (на 12–15 шт.)

  • Творог — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Мука — 120 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Масло растительное — для фритюра

Для начинки (на выбор)

  • Свежие ягоды (малина, вишня без косточек)
  • Варёная сгущёнка
  • Шоколадная паста или кусочки шоколада

Приготовление

  1. Разотрите творог с яйцами, сахаром и солью до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепёшки толщиной 1 см, в центр положите 1/2 ч. л. начинки. Аккуратно защипните края, сформировав шарики
  2. Разогрейте масло (1,5–2 см) в сковороде до 160–170 °C. Обжаривайте пончики по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Ранее мы готовили экспресс-сырники на завтрак! Выкладываем ложкой, и готово — это вкуснятина!

творог
пончики
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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