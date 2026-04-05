05 апреля 2026 в 11:15

Творожные пирожки с ягодной начинкой: без жарки и минимум муки

Фото: D-NEWS.ru
Творожные пирожки с ягодной начинкой — это полезная альтернатива классической жареной выпечке. Мягкое тесто без дрожжей и с минимумом муки готовится из творога, а выпекается в духовке, что делает пирожки менее жирными.

Ингредиенты

Понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки (плюс для подпыла), 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 200 г любых ягод (свежих или замороженных), 1–2 ст. л. сахара для начинки.

Как приготовить

Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и муку, замесите мягкое, эластичное тесто. Ягоды смешайте с сахаром. Тесто разделите на небольшие шарики, раскатайте в лепешки, выложите начинку, защипните края, формируя пирожки. Выложите на противень. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
