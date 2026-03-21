Приготовила и сама удивилась — слоеные улитки из 2 ингредиентов: гора булочек из пачки теста и связки бананов

Слоеные улитки — это невероятно простой, быстрый и вкусный десерт, который легко испечь всего из двух ингредиентов. Приготовила и сама удивилась, получилась гора булочек из пачки теста и связки бананов.

Хрустящее, слоистое тесто и мягкая, сладкая банановая начинка создают идеальное сочетание, напоминающее мини-круассаны с начинкой.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 2–3 спелых банана, немного сахара и корицы для посыпки (по желанию), яйцо для смазывания.

Рецепт: слоеное тесто слегка раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 3–4 мм. Бананы очистите. На край теста положите целый банан и плотно заверните его в тесто, формируя рулет. Повторите с оставшимися бананами. Нарежьте каждый рулет на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите улитки на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Смажьте взбитым яйцом и при желании посыпьте сахаром и корицей. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

