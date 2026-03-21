Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 19:46

Приготовила и сама удивилась — слоеные улитки из 2 ингредиентов: гора булочек из пачки теста и связки бананов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слоеные улитки — это невероятно простой, быстрый и вкусный десерт, который легко испечь всего из двух ингредиентов. Приготовила и сама удивилась, получилась гора булочек из пачки теста и связки бананов.

Хрустящее, слоистое тесто и мягкая, сладкая банановая начинка создают идеальное сочетание, напоминающее мини-круассаны с начинкой.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 2–3 спелых банана, немного сахара и корицы для посыпки (по желанию), яйцо для смазывания.

Рецепт: слоеное тесто слегка раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 3–4 мм. Бананы очистите. На край теста положите целый банан и плотно заверните его в тесто, формируя рулет. Повторите с оставшимися бананами. Нарежьте каждый рулет на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите улитки на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Смажьте взбитым яйцом и при желании посыпьте сахаром и корицей. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные кольца в тесте: три ингредиента, а такая вкуснятина.

Проверено редакцией
булочки
рецепты
простые рецепты
выпечка
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучены имена победителей на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Умер спецпрокурор США Мюллер, расследовавший дело Трампа о выборах 2016 года
Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь
Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда»
В МИД Турции спрогнозировали сроки окончания войны на Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
«Воспаленная фантазия»: Захарова высказалась о «звонках» Сийярто Лаврову
Арестован топ-менеджер «Знания» с прошлым в администрации президента
Жительница Тегерана ценой жизни засняла крупную бомбежку
ЦРУ и МОССАД попытались разгадать «тайну» Моджтабы Хаменеи
В Иране назвали условие восстановления судоходства в Ормузском проливе
Возмездие Хаменеи, Иран переиграл США, укол от меланомы: что дальше
Атакованный российский «Арктик Метагаз» ветром уносит к берегам Ливии
Кенийский островок оказался завален тысячами люксовых автомобилей
Россиянки массово «скупают» сперму лосося в погоне за красотой
Назван алкогольный коктейль, который может запросто остановить сердце
В Сумской области ликвидирован офицер ВСУ
Россиян предупредили об уголовных последствиях за сорванные подснежники
Иран выпустил купюру рекордного номинала
Ураганный ветер и холод до +10? Погода в Москве в августе: чего ждать
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.