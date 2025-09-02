Творожные лодочки — завтрак для похудения! Насыщают и готовить просто

Творожные лодочки — завтрак для похудения! Насыщают и готовить просто

Творожные лодочки — завтрак для похудения! Насыщают надолго, готовятся просто! Полезный завтрак зарядит вас энергией на весь день! Нежные творожные лодочки с фруктовой начинкой — идеальный баланс белка и вкуса.

Ингредиенты для теста:

Творог 5% — 100 г

Белок 1 яйца

Рисовая мука — 30 г (можно пшеничную)

Ванилин — по вкусу

Подсластитель — по вкусу

Желток 1 яйца (для смазывания)

Для начинки

Творог мягкий 0,1% — 60 г

Подсластитель — по вкусу

Фрукты/ягоды — по вкусу (нектарин, яблоко, банан, малина)

Приготовление

Смешайте творог для теста с яичным белком, мукой, ванилью и подсластителем до однородной массы. Мокрыми руками сформируйте из теста лодочку на пергаменте. Смажьте поверхность желтком. Для начинки смешайте мягкий творог с подсластителем и выложите в лодочку, сверху украсьте тонко нарезанными фруктами. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий.