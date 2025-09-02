Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 11:00

Творожные лодочки — завтрак для похудения! Насыщают и готовить просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные лодочки — завтрак для похудения! Насыщают надолго, готовятся просто! Полезный завтрак зарядит вас энергией на весь день! Нежные творожные лодочки с фруктовой начинкой — идеальный баланс белка и вкуса.

Ингредиенты для теста:

  • Творог 5% — 100 г
  • Белок 1 яйца
  • Рисовая мука — 30 г (можно пшеничную)
  • Ванилин — по вкусу
  • Подсластитель — по вкусу
  • Желток 1 яйца (для смазывания)

Для начинки

  • Творог мягкий 0,1% — 60 г
  • Подсластитель — по вкусу
  • Фрукты/ягоды — по вкусу (нектарин, яблоко, банан, малина)

Приготовление

  1. Смешайте творог для теста с яичным белком, мукой, ванилью и подсластителем до однородной массы. Мокрыми руками сформируйте из теста лодочку на пергаменте.
  2. Смажьте поверхность желтком. Для начинки смешайте мягкий творог с подсластителем и выложите в лодочку, сверху украсьте тонко нарезанными фруктами. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий.

творог
завтраки
панкейки
блины
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России запускают стальные «клешни» вглубь Харьковской области
На Западе заявили о предрешенной судьбе ЕС после слов Миллера
В Финляндии заявили о победе над СССР во Второй мировой войне
В Китае изобрели материал, превращающий человеческое тепло в электричество
В хабаровской школе отказали в зачислении сыну участника СВО
Дачникам грозит штраф за нарушение нового закона о садоводстве
Башкир обчистил карманы родной тети ради оплаты корзины на маркетплейсе
Названы главные недостатки удаленки, мешающие нормально работать
В РСТ рассказали, подешевеют ли туры в Китай после отмены виз
Вуди Аллен рассказал, какого президента хотел бы снять своем фильме
Под Петербургом спасли заблудившуюся в лесу пару
Эксгибиционист вышел на балкон и снимал игравшую во дворе девочку
Несовершеннолетний мигрант пригрозил сломать пенсионерке лицо
Появилось видео с Audi, «разлившим» алкоголь прямо в супермаркете в Перми
В Москве пройдет VII форум «Производительность 360»
Студента парализовало из-за «зависания» в телефоне
Мать российской актрисы пострадала от самокатчицы
Житель Вологды изнасиловал женщину в ее же квартире
Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов
Медик перечислила скрытые причины искажения запаха
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.