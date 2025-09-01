День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 18:08

Этот рецепт перевернул мое отношение к эклерам — простая классика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эклеры — это изысканное французское лакомство, которое сочетает в себе хрустящее заварное тесто и нежнейший крем. Несмотря на кажущуюся сложность, их можно приготовить дома, получив результат не хуже ресторанного. Эти изящные пирожные станут украшением любого чаепития и впечатлят гостей своим профессиональным видом и насыщенным вкусом.

Для теста 125 г воды, 125 г молока, 5 г соли и 100 г сливочного масла доводят до кипения, добавляют 170 г муки и интенсивно перемешивают до образования шара. Охлаждают до 60 °C, затем постепенно вводят 220–260 г яиц до получения гладкого теста. Отсаживают полоски длиной 10–12 см, выпекают при 180 °C 25–30 минут. Для крема смешивают 150 г молока, 150 г сливок, 100 г сахара, 1 г ванилина, 2 яйца, 2 желтка и 25 г крахмала, разведенного в 25 г воды. Варят до загустения, добавляют 50 г масла, охлаждают. Взбивают 100 г сливок и соединяют с остывшей массой.

Готовые эклеры получаются с идеальной полостью внутри, хрустящей корочкой и воздушным кремом. Они хранятся в холодильнике до трех дней, не теряя своих качеств. Для разнообразия можно использовать такие начинки, как шоколадный, кофейный или фруктовый крем, а также покрывать глазурью. Освоив эту технику, вы сможете создавать настоящие кондитерские шедевры у себя на кухне.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

еда
рецепты
десерты
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
