Творожная помадка для куличей: нежная, сливочная, мягкая — альтернатива твердой сахарной глазури

Творожная помадка для куличей — это нежная, сливочная и удивительно мягкая альтернатива классической сахарной глазури, которая не крошится и не твердеет в камень.

Она идеально подходит для украшения пасхальной выпечки, придавая куличам не только красивый вид, но и тонкий творожный вкус, который отлично сочетается со сдобным тестом.

Для приготовления понадобится: 200 г творожного сыра, 100 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, ванилин по желанию.

Рецепт: сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. В миске взбейте масло миксером до пышной однородной массы. Добавьте творожный сыр и продолжайте взбивать до полного объединения. Постепенно всыпайте сахарную пудру, продолжая взбивать на низкой скорости. Добавьте ванилин и взбивайте еще 1–2 минуты до получения гладкой кремообразной текстуры.

Готовую помадку нанесите на полностью остывшие куличи. При желании можно сразу украсить кондитерской посыпкой. Храните куличи с творожной помадкой в холодильнике.

Ранее стало известно, как сделать для куличей глазурь из желатина, сахарной пудры и воды.