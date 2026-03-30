Не крошится и быстро застывает: рецепт глазури для куличей из сахарной пудры, воды и желатина

Идеальная глазурь для пасхальных куличей — это та, которая не крошится, не трескается и быстро застывает, превращаясь в глянцевую белую шапку.

Рецепт с желатином решает все проблемы: такая глазурь держит форму, легко режется и не осыпается при нарезке кулича. Вкус получается сладким, нежным, без приторности.

Для приготовления понадобится: 1 ст. л. желатина (быстрорастворимого), 5-6 ст. л. холодной воды, 200 г сахарной пудры, 1 ч. л. лимонного сока (по желанию).

Желатин залейте холодной водой, оставьте на 10-15 минут для набухания. Затем нагрейте на водяной бане или в микроволновке до полного растворения (не кипятить!). В горячий желатин постепенно всыпайте сахарную пудру, постоянно перемешивая венчиком или миксером. Добавьте лимонный сок. Продолжайте взбивать до получения густой, белой, блестящей массы (около 5-7 минут). Глазурь готова, когда начнет тянуться за венчиком.

Наносите на остывшие куличи сразу, так как масса быстро застывает. Дайте глазури застыть при комнатной температуре в течение 20-30 минут.

