Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 15:00

Идеальная глазурь за 5 минут: без миксера и заморочек — ложится ровно, не трескается и блестит как жемчуг

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру сахарную пудру и лимонный сок — и готовлю белоснежную, глянцевую шапочку прямо на кухне. Это гениально простое и невероятно красивое украшение, идеальное для пасхальной выпечки.

Все делается вручную за пару минут, а глазурь получается настолько идеальной, что ложится ровным слоем, не трескается при нарезке и переливается на свету, словно драгоценность. Получается обалденная вкуснятина: плотная, белоснежная шапка с роскошным глянцевым блеском, которая аппетитно хрустит при надкусывании, оставаясь нежной и тающей во рту. Кулич с такой глазурью выглядит как настоящее произведение кондитерского искусства.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов сахарной пудры (примерно 1,5 стакана), 2 столовые ложки лимонного сока (свежевыжатого), 1 яичный белок (по желанию для более плотной текстуры).

Сахарную пудру тщательно просейте через мелкое сито, чтобы не было комочков. Постепенно добавляйте лимонный сок, тщательно растирая массу ложкой или венчиком до получения гладкой, густой, текучей консистенции. Если глазурь получается слишком жидкой, добавьте еще немного пудры; если слишком густой — пару капель сока.

Готовой глазурью сразу покрывайте куличи, пока она не застыла. Для блеска готовые куличи можно поставить в слегка приоткрытую духовку (50–60 градусов) на пару минут — глазурь подсохнет и засияет еще ярче.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
кулинария
куличи
Пасха
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.