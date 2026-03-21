Идеальная глазурь за 5 минут: без миксера и заморочек — ложится ровно, не трескается и блестит как жемчуг

Беру сахарную пудру и лимонный сок — и готовлю белоснежную, глянцевую шапочку прямо на кухне. Это гениально простое и невероятно красивое украшение, идеальное для пасхальной выпечки.

Все делается вручную за пару минут, а глазурь получается настолько идеальной, что ложится ровным слоем, не трескается при нарезке и переливается на свету, словно драгоценность. Получается обалденная вкуснятина: плотная, белоснежная шапка с роскошным глянцевым блеском, которая аппетитно хрустит при надкусывании, оставаясь нежной и тающей во рту. Кулич с такой глазурью выглядит как настоящее произведение кондитерского искусства.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов сахарной пудры (примерно 1,5 стакана), 2 столовые ложки лимонного сока (свежевыжатого), 1 яичный белок (по желанию для более плотной текстуры).

Сахарную пудру тщательно просейте через мелкое сито, чтобы не было комочков. Постепенно добавляйте лимонный сок, тщательно растирая массу ложкой или венчиком до получения гладкой, густой, текучей консистенции. Если глазурь получается слишком жидкой, добавьте еще немного пудры; если слишком густой — пару капель сока.

Готовой глазурью сразу покрывайте куличи, пока она не застыла. Для блеска готовые куличи можно поставить в слегка приоткрытую духовку (50–60 градусов) на пару минут — глазурь подсохнет и засияет еще ярче.

