05 мая 2026 в 18:00

Тушу баклажаны с кинзой, добавляю чеснок и гранатовый сок — через 20 минут салат «Кутаиси» готов к мясу, к вину и к хорошей компании

Это гениально простой рецепт грузинской закуски для тех, кто любит яркие, насыщенные вкусы, но не хочет долго возиться у плиты. Никакой сложной техники — все ингредиенты тушатся в одной сковороде и смешиваются в запоминающийся ансамбль.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, пропитанные соком баклажаны с хрустящими вкраплениями грецких орехов, пряным чесноком, свежей кинзой и кисло-сладкой ноткой граната.

Этот салат напоминает лучшие образцы грузинской кухни — сочный, ароматный, с легкой остринкой и ореховым послевкусием. Он идеален к шашлыку, жареному мясу, запеченной птице или просто с лавашем. Гости будут в восторге, а вы потратите всего 20 минут. Для приготовления вам понадобится: 3 средних баклажана, 100 г грецких орехов, большой пучок кинзы, 3–4 зубчика чеснока, 3 ст. ложки гранатового сока (или сока лимона), 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, по желанию — зерна граната для украшения. Баклажаны вымойте, нарежьте кубиками 2 на 2 см.

Посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте и отожмите. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. Чеснок пропустите через пресс, кинзу мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте баклажаны на сильном огне 5–7 минут до румяной корочки. Убавьте огонь, добавьте орехи, чеснок, гранатовый сок, соль и перец. Тушите под крышкой 5–7 минут до мягкости баклажанов. Снимите с огня, добавьте свежую кинзу, аккуратно перемешайте. Подавайте теплым или охлажденным, украсив зернами граната.

Мария Левицкая
