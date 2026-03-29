Никакой сахарной пудры и трещин: мягкая глазурь для куличей из 2 продуктов — красиво растекается

Никакой сахарной пудры и трещин: мягкая глазурь для куличей из 2 продуктов — красиво растекается

Мягкая глазурь для куличей из двух ингредиентов — это настоящее спасение для тех, кто устал от капризной помадки из сахарной пудры, которая крошится и трескается.

Глазурь из белого шоколада и сливок получается невероятно нежной, пластичной и глянцевой, она сама красиво растекается по куличу, не осыпается при нарезке и остается мягкой.

Для приготовления понадобится: 200 г белого шоколада, 50 мл жирных сливок (от 30%).

Рецепт: шоколад поломайте на кусочки и сложите в миску. Сливки нагрейте почти до кипения, но не кипятите. Залейте горячими сливками шоколад и оставьте на 2–3 минуты. Затем аккуратно перемешайте венчиком до полного растворения шоколада и получения однородной глянцевой массы. Дайте глазури немного остыть и слегка загустеть (около 10–15 минут), затем полейте куличи.

