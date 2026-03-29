29 марта 2026 в 11:30

Никакой сахарной пудры и трещин: мягкая глазурь для куличей из 2 продуктов — красиво растекается

Фото: D-NEWS.ru
Мягкая глазурь для куличей из двух ингредиентов — это настоящее спасение для тех, кто устал от капризной помадки из сахарной пудры, которая крошится и трескается.

Глазурь из белого шоколада и сливок получается невероятно нежной, пластичной и глянцевой, она сама красиво растекается по куличу, не осыпается при нарезке и остается мягкой.

Для приготовления понадобится: 200 г белого шоколада, 50 мл жирных сливок (от 30%).

Рецепт: шоколад поломайте на кусочки и сложите в миску. Сливки нагрейте почти до кипения, но не кипятите. Залейте горячими сливками шоколад и оставьте на 2–3 минуты. Затем аккуратно перемешайте венчиком до полного растворения шоколада и получения однородной глянцевой массы. Дайте глазури немного остыть и слегка загустеть (около 10–15 минут), затем полейте куличи.

Ранее стало известно, как приготовить кулич с ананасом.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких больше сахарных шапок: для кулича делаю шоколадную глазурь на сливках — красиво, а на вкус как трюфель
Общество
Никаких больше сахарных шапок: для кулича делаю шоколадную глазурь на сливках — красиво, а на вкус как трюфель
Никаких танцев с миксером: эта глазурь для кулича получается идеальной даже у новичков — не липнет и не осыпается
Общество
Никаких танцев с миксером: эта глазурь для кулича получается идеальной даже у новичков — не липнет и не осыпается
Забудьте о сухих пасхальных булках: этот кулич на желтках выходит волокнистым, насыщенным и долго не сохнет
Общество
Забудьте о сухих пасхальных булках: этот кулич на желтках выходит волокнистым, насыщенным и долго не сохнет
Пасхальное чудо за час: готовим веганский кулич — без яиц и молока
Семья и жизнь
Пасхальное чудо за час: готовим веганский кулич — без яиц и молока
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Общество
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Дарья Иванова
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

