«Американцы в огненном котле»: эксперт рассказал о ловушке на острове Харк Политолог Перенджиев: Иран подготовит ловушку солдатам США на острове Харк

Американские солдаты могут угодить в огненную ловушку при попытке захватить иранский остров Харк, заявил aif.ru политолог полковник запаса Александр Перенджиев. По его мнению, иранские военные могут устроить дистанционный подрыв во время высадки армии США.

Высадка на остров Харк может оказаться ловушкой. Там есть нефтедобывающие предприятия, остров омывается водой. Иранцы вполне могут не сопротивляться по поводу удержания, в плане не сдать его американцам, а подготовить к подрыву системы, чтобы американцы оказались там в огненном котле, — отметил он.

Ранее российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По словам военкора, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора: поразить авианосную ударную группу Военно-морских сил США в регионе. Другим способом «разошедшегося» Трампа остановить невозможно, объяснил он.