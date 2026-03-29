Евраев сообщил об экстренных мерах поддержки погорельцев Евраев: ПВР развернули для жителей сгоревшего в Ярославле дома

Власти Ярославля развернули пункт временного содержания для жителей многоквартирного дома, в котором произошел пожар, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. По его словам, с жертвами также работают психологи.

Проводим заседание КЧС по чрезвычайной ситуации, которая произошла сегодня ночью на Красном Перекопе в Ярославле. Для жителей организован пункт временного размещения, на месте работают психологи МЧС, — уточнил Евраев.

Ранее в Ярославле произошел пожар в многоквартирном трехэтажном доме на площади 700 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. Один человек пострадал, его госпитализировали. Специалисты устанавливают причину возгорания.

До этого произошел сильный пожар в квартире, унесший жизнь двухлетней девочки. В момент возгорания в помещении находились еще двое детей — шести и девяти лет. Брат и сестра успели самостоятельно выбраться из огня. Известно, что дети находились дома без присмотра взрослых. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.