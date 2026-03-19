Кулич «Тропики» с ананасом и манго — мягкий как пух и очень ароматный. Нежное угощение на Пасху

Беру кокосовое молоко, муку и яйца — и готовлю кулич «Тропики» с ананасом и манго, от аромата которого сбегутся все соседки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для пасхального стола.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный кулич с золотистой корочкой и влажным, ароматным мякишем, в котором чувствуются тропические нотки. Он такой необычный и вкусный, что все гости будут выпрашивать рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов муки, 200 миллилитров кокосового молока, 100 граммов сливочного масла, 3 яйца, 150 граммов сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 10 граммов сухих дрожжей, щепотка соли, 100 граммов консервированного ананаса, 100 граммов манго.

В теплом кокосовом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью, добавьте растопленное масло, перемешайте. Соедините с молочной смесью, всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час. Фрукты нарежьте мелкими кубиками. Обомните тесто, вмешайте фрукты, выложите в форму и дайте подойти. Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут. Готовый кулич можно полить сахарной глазурью и украсить цукатами.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Палочка-выручалочка: готовим быстрый салат из 4 ингредиентов за 7 минут
Семья и жизнь
Палочка-выручалочка: готовим быстрый салат из 4 ингредиентов за 7 минут
Готовим бигус: тушеная капуста с мясом по-польски — вкусно и ароматно
Семья и жизнь
Готовим бигус: тушеная капуста с мясом по-польски — вкусно и ароматно
Никаких больше скучных куличей. Пеку пасхальный венок с тройной начинкой — мягкий, ароматный, вкуснее и нежнее классики
Общество
Никаких больше скучных куличей. Пеку пасхальный венок с тройной начинкой — мягкий, ароматный, вкуснее и нежнее классики
Кидаю в кастрюлю крупинку — и на столе розовые «жемчужинки»: копеечное средство дарит королевский оттенок
Общество
Кидаю в кастрюлю крупинку — и на столе розовые «жемчужинки»: копеечное средство дарит королевский оттенок
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Знаковый саммит Евросоюза закончился полным разочарованием для Украины
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

