Кулич «Тропики» с ананасом и манго — мягкий как пух и очень ароматный. Нежное угощение на Пасху

Беру кокосовое молоко, муку и яйца — и готовлю кулич «Тропики» с ананасом и манго, от аромата которого сбегутся все соседки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для пасхального стола.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный кулич с золотистой корочкой и влажным, ароматным мякишем, в котором чувствуются тропические нотки. Он такой необычный и вкусный, что все гости будут выпрашивать рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов муки, 200 миллилитров кокосового молока, 100 граммов сливочного масла, 3 яйца, 150 граммов сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 10 граммов сухих дрожжей, щепотка соли, 100 граммов консервированного ананаса, 100 граммов манго.

В теплом кокосовом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью, добавьте растопленное масло, перемешайте. Соедините с молочной смесью, всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час. Фрукты нарежьте мелкими кубиками. Обомните тесто, вмешайте фрукты, выложите в форму и дайте подойти. Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут. Готовый кулич можно полить сахарной глазурью и украсить цукатами.

