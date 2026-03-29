Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 12:20

Силы ПВО за сутки сбили 13 управляемых авиабомб и 345 дронов

Подписывайтесь на нас в MAX

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 345 украинских дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, было уничтожено 13 управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ночь на 29 марта было сбито 203 украинских беспилотника. Воздушные атаки ВСУ были отражены над территориями 20 российских регионов. Также средства ПВО сбили БПЛА над водами Черного моря.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, специалисты занимались тушением возгорания в порту Усть-Луга.

Также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проинформировал, что украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, расположенное в Тольятти. По предварительным данным, никто из сотрудников предприятия и жителей города не пострадал.

дроны
ВСУ
Минобороны
бомбы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сейчас необходимо»: Ушаков подтвердил давление на США по вопросу Украины
Зеленский заявил об ударе в спину от ВПК Украины
Коробка с бомбой под Курском, атака на Москву: как ВСУ атакуют РФ 29 марта
Политэксперта похитили и убили в ЮАР
Массовый налет на поезда, атака «Кинжалами»: удары по Украине 29 марта
«Наши люди ждут»: в Иране раскрыли планы Трампа
Евраев сообщил об экстренных мерах поддержки погорельцев
Уничтоженный иранской ракетой важнейший самолет США попал на фото
«Американцы в огненном котле»: эксперт рассказал о ловушке на острове Харк
Помощник повара засудил торговую сеть из-за скользкого пола и рыбы
Британцев начали массово «паковать» в ОАЭ
Названа самая распространенная мошенническая схема в России
Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса обернулось жертвами
ОАЭ нанесли удар по Ирану на полтриллиона долларов
Стало известно, откуда украинские дроны атаковали Усть-Лугу
Иран «похоронил» важнейший для армии США самолет
В Госдуме ответили, как остановить волну фиктивных разводов
Число эвакуированных из-за потопов в Махачкале достигло 250 человек
В США определились с главным преемником Трампа
В Чечне ввели режим ЧС
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.