Силы ПВО за сутки сбили 13 управляемых авиабомб и 345 дронов

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 345 украинских дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, было уничтожено 13 управляемых авиабомб.

В ночь на 29 марта было сбито 203 украинских беспилотника. Воздушные атаки ВСУ были отражены над территориями 20 российских регионов. Также средства ПВО сбили БПЛА над водами Черного моря.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, специалисты занимались тушением возгорания в порту Усть-Луга.

Также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проинформировал, что украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, расположенное в Тольятти. По предварительным данным, никто из сотрудников предприятия и жителей города не пострадал.