Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса обернулось жертвами Один человек погиб при столкновении фуры и микроавтобуса в Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» микроавтобус столкнулся с фурой, в результате погиб водитель Ford, сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по региону. Также травмы получили три пассажира: девушка и двое мужчин.

В результате ДТП водитель микроавтобуса Ford скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира: девушка 2007 года рождения, а также мужчины 1967 и 2003 года рождения, — уточнили в МВД.

