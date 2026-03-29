29 марта 2026 в 11:57

Школьницы получили травмы в результате страшного ДТП в Омске

Kia вылетела на тротуар и сбила двух 14-летних школьниц в Омске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В️ Омске произошло крупное ДТП на перекрестке улиц 24-й Северной и 11-й Амурской, в результате которого столкнулись Nissan и Kia, сообщает региональное УМВД. По данным ведомства, вторую иномарку от удара выбросило на тротуар, автомобиль сбил двух 14-летниц школьниц. Им потребовалась медицинская помощь.

Женщина 50 лет при повороте налево не предоставила преимущество встречному автомобилю Kia, за рулем которого находился 44-летний мужчина. После столкновения Kia отбросило на тротуар, где находились пешеходы — две 14-летние девочки. Обеим понадобилась медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Исходя из анализа кадров с камеры видеорегистратора, Nissan пытался повернуть прямо перед носом у Kia, из-за чего водитель второй иномарки вывернул руль, надеясь уйти от аварии. После удара его выбросило на тротуар, где перед ним оказались две девочки. Одну из них от столкновения отбросило вбок, а другая оказалась на капоте машины.

В полиции организовали проверку. По ее результатам будут установлены все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее на трассе А-108 сняли на видео смертельное ДТП с участием мужчины, который подозревается в нападении на бывшую девушку. На записи видно, как автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. После удара машина загорелась, а мужчина погиб на месте.

Россия
Омск
ДТП
аварии
наезды
дети
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
