Магнитные бури сегодня, 29 марта: что будет завтра, давление, инсульты

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 29 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как минимизировать риски во время бури?

Будут ли магнитные бури 29 и 30 марта

В воскресенье, 29 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в зеленой зоне, в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался выше ожиданий — около трех.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли две новые вспышки — они относится к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,3.

Накануне на Солнце развивался крупный выброс плазмы; в лаборатории солнечной астрономии усомнились, что он может прийти к Земле.

«Центр облака <...> уходит под углом около 60 градусов от направления на Землю и заметно смещен вниз. При таких исходных данных возможны только краевые касания самыми внешними периферийными частями облака плазмы», — пояснили ученые.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 29 марта, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В понедельник, 30 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 19%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 51%. В начале суток Кр-индекс будет в зеленой зоне, однако уже после 06:00 мск ожидается переход к желтому уровню и приближение к рубежу в пять единиц. Всплеск продлится недолго: уже после 09:00 мск предполагается возврат к «спокойным» значениям.

Как минимизировать риски во время магнитной бури

Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь следует пить больше воды и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский.

«Сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое», — пояснил медик.

В периоды повышенной геомагнитной активности также рекомендуется больше дышать свежим воздухом, отметил врач-терапевт Андрей Звонков.

«Можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — отметил Звонков.

Терапевт-невролог Александр Евдокимов рассказал, что соблюдение режима труда и отдыха и отказ от физических нагрузок помогут снизить влияние геомагнитных возмущений на организм.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии, все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — подчеркнул врач.

