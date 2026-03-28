Магнитные бури сегодня, 28 марта: что завтра, мигрени, раздражительность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 28 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 марта

В субботу, 28 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в зеленой зоне, в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался незначительно выше ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 82%, геомагнитных возмущений — 15%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу M (средняя). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,2.

«На Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы. <...> Может ли плазма прийти к Земле — скорее нет, чем да. Центр облака <...> уходит под углом около 60 градусов от направления на Землю и заметно смещен вниз. При таких исходных данных возможны только краевые касания самыми внешними периферийными частями облака плазмы», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 28 марта, нет геомагнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

В воскресенье, 29 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток будет в зеленой зоне, всплесков не ожидается.

Как пережить магнитную бурю

Во время магнитных бурь важно увеличить продолжительность сна до 9,5 часа, чтобы снизить нагрузку на организм, заявила NEWS.ru врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, геомагнитные возмущения могут негативно влиять на нервную систему, обострять хронические заболевания и повышать риск сосудистых осложнений.

«Повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, подавляется настроение и снижается трудоспособность. Также повышается вероятность развития ишемических атак со стороны мозговых, коронарных и других сосудов. Особенно тяжело реагируют на перепады погоды перенесшие инсульт и инфаркт миокарда и лица с нарушениями обмена веществ — ожирением, сахарным диабетом», — отметила Малиновская.

Для поддержания здоровья, подчеркнула специалист, в период бурь важно не только достаточно спать, но и принимать витамины группы В, которые укрепляют нервную систему. Также врач рекомендовала избегать тяжелой пищи, стрессов и физических перегрузок.

«Важно избегать стрессов, ответственных мероприятий и напряженных занятий в дни, когда атмосферное давление слишком резко меняется», — заключила Малиновская.

Особое влияние магнитная буря может оказывать на женщин, вызывая раздражительность, головные боли, повышенную утомляемость, нарушения сна и тревожность, заявила терапевт Ульяна Махова.

«Клинические наблюдения показывают, что реакция на геомагнитные явления индивидуальна и чаще всего проявляется у лиц с высоким уровнем стресса, хронической усталостью или заболеваниями. Основными методами защиты являются профилактика, минимизация нагрузок и своевременное обращение к медицинскому персоналу при наличии любых выраженных жалоб», — сказала Махова.

У некоторых женщин магнитные бури могут вызвать ломоту в костях и суставах, а также мышечные спазмы, добавила терапевт. В зону повышенного риска входят пациентки с хроническими заболеваниями или выраженным предменструальным синдромом и жительницы крупных городов с плохой экологией. Беременным и женщинам в периоды менопаузы и постменопаузы тоже следует быть осторожнее.

