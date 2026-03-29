29 марта 2026 в 04:30

Когда же станет легче? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 29 марта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пришло последнее воскресенье марта, а первая волна поллиноза в столице между тем идет полным ходом. Прогнозируем уровень пыльцы в воздухе в соответствии с данными системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Воскресенье, 29 марта, будет теплым: до +12–13 градусов. Осадки не ожидаются, следовательно, уровень пыльцы сегодня останется тем же, что и днем ранее.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 29 марта 2026 года

Сейчас пыльца стабильно держится на среднем уровне. Показатели примерно следующие:

  • 11–100 единиц на кубический метр для ольхи;

  • 101–1000 единиц на кубический метр для орешника.

Деревья, расположенные на солнечной стороне, допыливают. А вот в тенистых лесах процесс пыления только начинается. Так что не забывайте следовать рекомендациям врача.

Ранее мы опубликовали календарь цветения и пыления для Москвы и Московской области.

Елизавета Макаревич
