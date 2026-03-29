Когда же станет легче? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 29 марта

Пришло последнее воскресенье марта, а первая волна поллиноза в столице между тем идет полным ходом. Прогнозируем уровень пыльцы в воздухе в соответствии с данными системы SILAM.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
Воскресенье, 29 марта, будет теплым: до +12–13 градусов. Осадки не ожидаются, следовательно, уровень пыльцы сегодня останется тем же, что и днем ранее.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 29 марта 2026 года
Сейчас пыльца стабильно держится на среднем уровне. Показатели примерно следующие:
11–100 единиц на кубический метр для ольхи;
101–1000 единиц на кубический метр для орешника.
Деревья, расположенные на солнечной стороне, допыливают. А вот в тенистых лесах процесс пыления только начинается. Так что не забывайте следовать рекомендациям врача.
