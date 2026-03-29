Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 12:35

Аэропорт Пулково экстренно приступил к новому формату работы

Росавиация: Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами, сообщили в Telegram-канале Росавиации. Меры предприняли для обеспечения безопасности пассажиров.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Пулково ввели временные ограничения на использование воздушного пространства — аэропорт работал только на прием самолетов. В Росавиации отметили, что пассажирам необходимо подготовиться к возможным корректировкам в расписании.

Также стало известно, что в Пулково более 100 рейсов задержано и отменено. Задерживается вылет 44 рейсов и прилет 29 самолетов. Еще 30 рейсов были отменены. Среди них самолеты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также рейсы в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.

Росавиация
Пулково
Санкт-Петербург
рейсы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.