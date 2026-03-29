29 марта 2026 в 11:58

В Петербурге временно закрыли небо над Пулково

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на использование воздушного пространства, из-за чего авиагавань сейчас работает исключительно на прием прибывающих самолетов, сообщает Росавиация. Меры являются вынужденными и направлены на полное обеспечение безопасности полетов в текущих условиях.

В ведомстве добавили, что пассажирам следует подготовиться к возможным корректировкам в расписании.

По информации Telegram-канал SHOT, более 100 рейсов задержано и отменено. Задерживается вылет 44 рейсов и прилет 29 самолетов. Еще 30 рейсов отменены. Среди них самолеты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также рейсы в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Почти на 10 часов задерживается вылет воздушного судна в Уфу.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.

Санкт-Петербург
самолеты
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков подтвердил давление на США по вопросу Украины
Зеленский заявил об ударе в спину от ВПК Украины
Коробка с бомбой под Курском, атака на Москву: как ВСУ атакуют РФ 29 марта
Политэксперта похитили и убили в ЮАР
Массовый налет на поезда, атака «Кинжалами»: удары по Украине 29 марта
«Наши люди ждут»: в Иране раскрыли планы Трампа
Евраев сообщил об экстренных мерах поддержки погорельцев
Уничтоженный иранской ракетой важнейший самолет США попал на фото
«Американцы в огненном котле»: эксперт рассказал о ловушке на острове Харк
Помощник повара засудил торговую сеть из-за скользкого пола и рыбы
Британцев начали массово «паковать» в ОАЭ
Названа самая распространенная мошенническая схема в России
Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса обернулось жертвами
ОАЭ нанесли удар по Ирану на полтриллиона долларов
Стало известно, откуда украинские дроны атаковали Усть-Лугу
Иран «похоронил» важнейший для армии США самолет
В Госдуме ответили, как остановить волну фиктивных разводов
Число эвакуированных из-за потопов в Махачкале достигло 250 человек
В США определились с главным преемником Трампа
В Чечне ввели режим ЧС
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

