В Петербурге временно закрыли небо над Пулково

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на использование воздушного пространства, из-за чего авиагавань сейчас работает исключительно на прием прибывающих самолетов, сообщает Росавиация. Меры являются вынужденными и направлены на полное обеспечение безопасности полетов в текущих условиях.

В ведомстве добавили, что пассажирам следует подготовиться к возможным корректировкам в расписании.

По информации Telegram-канал SHOT, более 100 рейсов задержано и отменено. Задерживается вылет 44 рейсов и прилет 29 самолетов. Еще 30 рейсов отменены. Среди них самолеты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также рейсы в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Почти на 10 часов задерживается вылет воздушного судна в Уфу.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.