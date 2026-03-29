Жители украинского региона остались без благ цивилизации

Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Одесской области, на юге Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. По его словам, в ряде населенных пунктов начались перебои с подачей электричества.

Ранее на Кубе произошло новое масштабное отключение электричества. Власти занялись восстановлением энергоснабжения. Предыдущий блэкаут произошел на острове всего несколько дней назад.

До этого массовое отключение электроэнергии произошло в Дагестане. Аварию спровоцировали подтопления после обильных дождей. В результате без света остались более 320 тыс. жителей, включая 89 тыс. детей, из 283 населенных пунктов региона.

Также министр энергетики Ирана Аббас Алиабади заявил, что объекты водо- и электроснабжения в Иране получили серьезные повреждения во время ударов США и Израиля. По его сведениям, также при атаке пострадали системы опреснения воды.