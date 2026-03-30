Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:02

Мы назвали этот рецепт — картофельный ажур: вкуснейшая лепешка с ветчиной и сыром. Быстро, на 1 сковороде

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блюдо родилось, когда нужно было приготовить что-то быстрое и сытное из самых простых продуктов. Все делается на одной сковороде, без сложных этапов, а результат получается настолько вкусным, что такое блюдо легко заменяет и обед, и ужин.

Хрустящая картофельная основа, сочная ветчина и тянущийся сыр — сочетание, которое нравится всем без исключения.

Ингредиенты: ветчина — 300–400 г, картофель — 6 шт., яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., сыр — 100 г, петрушка — 1 пучок, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Зелень мелко нарежьте и смешайте с тертым сыром. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками и слегка прогрейте на сковороде 2–3 минуты. Картофель очистите, натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишнюю влагу. Добавьте яйцо, муку, соль и перемешайте до однородной массы.

На разогретую сковороду с маслом выложите картофельную массу, равномерно распределите и прижмите — получится картофельный блин. Обжарьте с одной стороны до румяной корочки, затем переверните. На половину блина выложите ветчину, сверху распределите сыр с зеленью и готовьте еще пару минут, пока сыр начнет плавиться. Накройте начинку второй половиной блина и обжарьте по минуте с каждой стороны.

Ранее мы делились рецептом ленивых зраз в духовке. Классный рецепт из картошки и грибов.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка, лук и сыр — это божественно: вкуснейшая картошечка на сковороде — готовлю так постоянно, съедается влет
Общество
Вместо маленьких зраз делаю ленивые в духовке: классный рецепт из картошки и грибов
Общество
Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед
Общество
Секрет куличей и брауни: какой сахар выбрать, чтобы все получилось
Семья и жизнь
Кидаю листы лазаньи прямо на сковородку: ленивая лазанья — быстрый обед с фаршем и сыром без духовки
Общество
картошка
картофель
простой рецепт
сковороды
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два свидетеля выступили в суде по делу о правах на «нетленки» «Комбинации»
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.