Мы назвали этот рецепт — картофельный ажур: вкуснейшая лепешка с ветчиной и сыром. Быстро, на 1 сковороде

Блюдо родилось, когда нужно было приготовить что-то быстрое и сытное из самых простых продуктов. Все делается на одной сковороде, без сложных этапов, а результат получается настолько вкусным, что такое блюдо легко заменяет и обед, и ужин.

Хрустящая картофельная основа, сочная ветчина и тянущийся сыр — сочетание, которое нравится всем без исключения.

Ингредиенты: ветчина — 300–400 г, картофель — 6 шт., яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., сыр — 100 г, петрушка — 1 пучок, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Зелень мелко нарежьте и смешайте с тертым сыром. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками и слегка прогрейте на сковороде 2–3 минуты. Картофель очистите, натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишнюю влагу. Добавьте яйцо, муку, соль и перемешайте до однородной массы.

На разогретую сковороду с маслом выложите картофельную массу, равномерно распределите и прижмите — получится картофельный блин. Обжарьте с одной стороны до румяной корочки, затем переверните. На половину блина выложите ветчину, сверху распределите сыр с зеленью и готовьте еще пару минут, пока сыр начнет плавиться. Накройте начинку второй половиной блина и обжарьте по минуте с каждой стороны.

