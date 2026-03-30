Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 11:15

Вместо маленьких зраз делаю ленивые в духовке: классный рецепт из картошки и грибов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Долго искала вариант зраз без лишней возни с формированием — чтобы быстро, аккуратно и без жарки. Этот способ оказался идеальным: всё готовится одним пластом, а на вкус получается как классические зразы, только нежнее и сочнее. Плюс — никакого стояния у плиты и минимум масла.

Ингредиенты: картофель — 400 г, шампиньоны — 150 г, сыр — 100 г, мука — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., соль и специи — по вкусу, растительное масло — для жарки и пергамента.

Картофель отварите до мягкости и разомните в пюре, добавьте яйцо, соль, специи и муку, перемешайте до однородной массы. Шампиньоны нарежьте и обжарьте на растительном масле около 15 минут, в конце посолите. Два листа пергамента смажьте маслом, выложите картофельную массу, разделив её на две части, и разровняйте в прямоугольники.

Посыпьте тёртым сыром, на одну половину каждого пласта выложите грибы и аккуратно сложите пополам с помощью пергамента. Переложите на противень и запекайте при 180 °C 15–20 минут до лёгкой румяной корочки. После запекания снимите пергамент, нарежьте порционно и подавайте горячими, лучше всего со сметаной.

Приятного аппетита!

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
картошка
зразы
простой рецепт
картофель
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стендап-комик иронично высказался о медицине в ЕС
«Подлые атаки ВСУ продолжаются»: Хинштейн о ранении мирного жителя
В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов
Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия приняла важное решение о газовом контракте с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Пожар начался на НПЗ в промзоне Хайфы
Дальше
Самое популярное
Общество

Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.