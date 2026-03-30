Вместо маленьких зраз делаю ленивые в духовке: классный рецепт из картошки и грибов

Долго искала вариант зраз без лишней возни с формированием — чтобы быстро, аккуратно и без жарки. Этот способ оказался идеальным: всё готовится одним пластом, а на вкус получается как классические зразы, только нежнее и сочнее. Плюс — никакого стояния у плиты и минимум масла.

Ингредиенты: картофель — 400 г, шампиньоны — 150 г, сыр — 100 г, мука — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., соль и специи — по вкусу, растительное масло — для жарки и пергамента.

Картофель отварите до мягкости и разомните в пюре, добавьте яйцо, соль, специи и муку, перемешайте до однородной массы. Шампиньоны нарежьте и обжарьте на растительном масле около 15 минут, в конце посолите. Два листа пергамента смажьте маслом, выложите картофельную массу, разделив её на две части, и разровняйте в прямоугольники.

Посыпьте тёртым сыром, на одну половину каждого пласта выложите грибы и аккуратно сложите пополам с помощью пергамента. Переложите на противень и запекайте при 180 °C 15–20 минут до лёгкой румяной корочки. После запекания снимите пергамент, нарежьте порционно и подавайте горячими, лучше всего со сметаной.

Приятного аппетита!

