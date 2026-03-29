29 марта 2026 в 12:00

На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин

Готовлю глазурь для куличей на желатине — этот рецепт из трех ингредиентов спасает, когда нет времени на возню с белками, а результат всегда идеальный.

Беру сахар, желатин и лимон — и через 10 минут на столе глянцевая шапка, которая превращает любой кулич в праздничный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сахара, 10 г желатина, 50 мл воды, 1 столовая ложка лимонного сока. Желатин залейте 2 столовыми ложками холодной воды, оставьте на 10 минут для набухания. Сахар смешайте с оставшейся водой и лимонным соком, нагрейте на медленном огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится.

Снимите с огня, добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения. Остудите массу до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник на 15–20 минут, периодически помешивая, пока глазурь не загустеет до состояния мягкой пасты. Нанесите на остывшие куличи ложкой или кисточкой, дайте застыть при комнатной температуре. Такая глазурь не течет, не крошится и выглядит как зеркальная.

Мария Левицкая
