Творог, яблоки, корица — и запеканка готова! Очень вкусно, еще и похудеешь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творог, яблоки, корица, чуть муки и невероятная запеканка готова! Обалденно вкусно, еще и похудеешь — на 100 граммов всего 153 калории. Просыпаться станет приятнее с этим ароматным завтраком! Нежная творожная запеканка с яблоками и корицей — идеальный баланс пользы и вкуса. Минимум сахара, максимум белка и восхитительный яблочно-ванильный аромат.

Ингредиенты

Творог 5% — 500 г

Яйца — 4 шт.

Овсяная мука или обычная — 4 ст. л.

Сахарозаменитель — 3 ст. л.

Ванилин — 1 щепотка

Яблоки — 2 шт.

Корица — по вкусу

Приготовление

1. Яблоки очистите: одно нарежьте кубиками, второе — тонкими дольками (можно овощечисткой). Смешайте кубики с сахарозаменителем и корицей.

2. Взбейте яйца, постепенно добавляя творог, овсяную муку и ванилин. Доведите до однородности.

3. В форму для запекания выложите яблочные кубики, залейте творожной массой. Сверху разложите дольки яблок, посыпьте корицей.

4. Выпекайте 30 минут при 200 °C. Подавайте с ложкой греческого йогурта или каплей мёда.

Ранее мы делились рецептом творожной запеканки с лимонной цедрой! Идеально на завтрак или перекус.