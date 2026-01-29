Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:35

Творог, масло и щепотка соды — замешиваю за 5 минут. На выходе — нежное печенье: как песочное, но воздушнее и мягче

Фото: D-NEWS.ru
Творог, масло и щепотка соды — замешиваю за 5 минут. На выходе — нежное печенье: как песочное, но воздушнее и мягче. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мгновенного десерта к чаю или кофе.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая, буквально тающая во рту текстура с легкой творожной кислинкой, нежным маслянистым вкусом и хрустящей золотистой корочкой по краям.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 150 г холодного сливочного масла, 250 г муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли, ванильный сахар для аромата, сахарная пудра для посыпки. Разомните творог вилкой. Натрите на крупной терке холодное масло прямо в творог. Быстро добавьте муку, соду, соль и ванильный сахар. Быстрыми движениями соберите тесто в ком, не вымешивая. Раскатайте пласт толщиной около 1 см, вырежьте стаканом кружки или нарежьте ромбиками. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого румянца. Горячее печенье обильно посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

