Творог, лимонная цедра — пеку невесомый киевский торт «Корзиночка». Ностальгия и восторг в каждом кусочке

Творог, лимонная цедра и пара яиц — пеку невесомые корзиночки, которые вернут вас в детство. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для воскресного чаепития или душевных посиделок с друзьями. Получается волшебная вкуснятина: нежные, влажные и воздушные творожные кексы с яркой цитрусовой ноткой и хрустящей золотистой верхушкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г рассыпчатого творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г размягченного сливочного масла, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, цедра одного лимона, щепотка ванилина. Разотрите творог вилкой, добавьте яйца, сахар и мягкое масло, хорошо взбейте. Всыпьте муку с разрыхлителем, добавьте лимонную цедру и ванилин, аккуратно перемешайте до однородности. Тесто распределите по силиконовым формам для кексов, заполнив их на 2/3. Выпекайте 20-25 минут в разогретой до 180 °C духовке до сухой лучинки и румяного верха. Дайте немного остыть в формах — и наслаждайтесь теплыми ароматными корзиночками!

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.