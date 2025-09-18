Тушеное мясо по-новому: раскрываем секрет нежности от шеф-повара

Тушеное в сметане мясо — это классическое блюдо, которое отличается нежностью и насыщенным вкусом. Сочетание мяса с кисловатой сметаной и солеными огурцами создает неповторимый вкусовой букет. Это блюдо идеально подходит для повседневного ужина и прекрасно дополняется любым гарниром.

Для приготовления потребуется 400 г говядины или куриного филе, 5–6 соленых огурцов, 1 луковица, 200 г нежирной сметаны и 1 столовая ложка оливкового масла. Мясо нарезают кубиками и обжаривают с луком до золотистого цвета. Добавляют мелко нарезанные огурцы и тушат 5–7 минут, чтобы огурцы дали сок. Затем добавляют сметану, при необходимости разбавляют водой до желаемой консистенции, добавляют специи по вкусу и тушат под крышкой 20 минут на медленном огне. Ключевой секрет — использование именно соленых, а не маринованных огурцов, которые дают необходимую кислинку. Готовое блюдо получается нежным, с насыщенным сливочным вкусом и легкой пикантностью. Такое мясо хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом или гречневой кашей.

