08 сентября 2025 в 14:56

Тушеное мясо, которое невозможно испортить: готовим сочное и нежное блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушеное мясо в сметане — классическое блюдо, которое отличается нежной текстурой и насыщенным сливочным вкусом. Сметана не только придает соусу приятную кислинку, но и действует как натуральный разрыхлитель, делая мясо особенно мягким. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина и прекрасно сочетается с любым гарниром.

400 г говядины или куриного филе нарезают кубиками. Обжаривают на 1 ст. л. оливкового масла с нарезанной луковицей до золотистого цвета. Добавляют 5–6 мелко нарезанных соленых огурцов, тушат 5–7 минут до выделения сока. Вливают 200 г нежирной сметаны, при необходимости добавляют немного воды. Приправляют солью и специями по вкусу, тушат под крышкой на медленном огне 20 минут до полной мягкости мяса.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
мясо
рецепты
сметана
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
