Экскурсионный автобус перевернулся в Ленобласти

https://static.news.ru/photo/f30ba638-cc54-11eb-a9da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся в Ленинградской области. 10 человек госпитализированы. Об этом говорится в официальном Telegram-канале региона.

Автобус с туриcтами перевернулся в результате ДТП в районе деревни Верхние Мaндроги. На месте работают четыре бригады скорой помощи и сотрудники МЧС.

В Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По предварительной информации, в нём находились 45 человек, — отмечается в сообщении.

Семь пострадавших госпитализировали в Пoдпорожскую больницу. Троих — в медучреждение в городе Лодeйное Поле.

На месте происшествия работают четыре бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, в Туве опрокинулся грузовик, перевозивший пассажиров. Пострадал 21 человек, пятеро из которых — дети.