В Туве 21 человек пострадал при опрокидывании грузовика

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В Туве опрокинулся грузовик, перевозивший пассажиров. Пострадал 21 человек, пятеро из которых — дети, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Семь человек из числа пострадавших в настоящий момент госпитализированы. Из пяти детей двое доставлены в больницу. Остальным пострадавшим при ДТП помощь оказали амбулаторно.

Грузовой автомобиль опрокинулся на 40-м км автодороги Чаа-Холь — Шанчы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением в горной местности.

При этом, по данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) региона, в результате аварии госпитализировали девять человек, двое из которых — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что авария с участием туристического микроавтобуса произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром. Всего в микроавтобусе, который возвращался с экскурсии в Хургаду, было десять человек из РФ, одна россиянка в результате ДТП погибла. Девять человек пострадали.