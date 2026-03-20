Три закуски из вареных яиц на Пасху: мусс из крабовых палочек, фаршированные яйца и намазка из шпрот

Три закуски из вареных яиц на Пасху: мусс из крабовых палочек, фаршированные яйца и намазка из шпрот

Настолько просто и вкусно, что готовить захочется не только на праздник! Нежная текстура, яркий вкус и красивая подача — эти закуски выглядят эффектно, а готовятся буквально за считанные минуты из самых доступных продуктов.

Ингредиенты для мусса: крабовые палочки — 100 г, вареное яйцо — 1 шт, твердый сыр — 30 г, майонез — 1 ч. л., гренки или тарталетки. Для второй закуски: вареные яйца — 3 шт, желтки, плавленый сырок — 1 шт, майонез — 1–2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, укроп — по вкусу. Для намазки: вареные яйца — 3 шт, шпроты — 1 банка, майонез — 1 ст. л., свежий огурец — 1 шт, помидор — 1 шт, черный хлеб — для подачи.

Крабовые палочки, яйцо, сыр и майонез пробить блендером до однородной нежной пасты, переложить в кондитерский мешок и отсадить на гренки или в тарталетки, украсить по желанию.

Для второй закуски яйца разрезать пополам, желтки размять с плавленым сырком, майонезом, чесноком и укропом, затем аккуратно наполнить белки — получается особенно нежно и сливочно.

Для намазки яйца и шпроты размять вилкой, добавить майонез, перемешать до пастообразной консистенции, намазать на ломтики черного хлеба и дополнить свежими кружочками огурца и помидора — получается ярко, сочно и очень вкусно.

