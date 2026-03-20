Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 07:55

Три закуски из вареных яиц на Пасху: мусс из крабовых палочек, фаршированные яйца и намазка из шпрот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Настолько просто и вкусно, что готовить захочется не только на праздник! Нежная текстура, яркий вкус и красивая подача — эти закуски выглядят эффектно, а готовятся буквально за считанные минуты из самых доступных продуктов.

Ингредиенты для мусса: крабовые палочки — 100 г, вареное яйцо — 1 шт, твердый сыр — 30 г, майонез — 1 ч. л., гренки или тарталетки. Для второй закуски: вареные яйца — 3 шт, желтки, плавленый сырок — 1 шт, майонез — 1–2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, укроп — по вкусу. Для намазки: вареные яйца — 3 шт, шпроты — 1 банка, майонез — 1 ст. л., свежий огурец — 1 шт, помидор — 1 шт, черный хлеб — для подачи.

Крабовые палочки, яйцо, сыр и майонез пробить блендером до однородной нежной пасты, переложить в кондитерский мешок и отсадить на гренки или в тарталетки, украсить по желанию.

Для второй закуски яйца разрезать пополам, желтки размять с плавленым сырком, майонезом, чесноком и укропом, затем аккуратно наполнить белки — получается особенно нежно и сливочно.

Для намазки яйца и шпроты размять вилкой, добавить майонез, перемешать до пастообразной консистенции, намазать на ломтики черного хлеба и дополнить свежими кружочками огурца и помидора — получается ярко, сочно и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом некалорийного салата с копченой грудкой — идеально для весны. Едим очень вкусно и худеем.

Проверено редакцией
Читайте также
Кулич «Тропики» с ананасом и манго — мягкий, как пух, и очень ароматный. Нежное угощение на Пасху
Общество
Кулич «Тропики» с ананасом и манго — мягкий, как пух, и очень ароматный. Нежное угощение на Пасху
Никаких больше скучных куличей. Пеку пасхальный венок с тройной начинкой — мягкий, ароматный, вкуснее и нежнее классики
Общество
Никаких больше скучных куличей. Пеку пасхальный венок с тройной начинкой — мягкий, ароматный, вкуснее и нежнее классики
Кидаю в кастрюлю крупинку — и на столе розовые «жемчужинки»: копеечное средство дарит королевский оттенок
Общество
Кидаю в кастрюлю крупинку — и на столе розовые «жемчужинки»: копеечное средство дарит королевский оттенок
Не луковой шелухой: простой способ покрасить яйца в нежный клубничный оттенок к Пасхе
Общество
Не луковой шелухой: простой способ покрасить яйца в нежный клубничный оттенок к Пасхе
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
Семья и жизнь
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
Пасха
яйца
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских чемпионов Паралипиады внесли в «расстрельный» список
Отпуск россиянина закончился трагедией из-за купания в океане на Филиппинах
Мужчина нашел себе оправдание после взрыва гранаты в Хабаровске
Более двух десятков машин столкнулись на трассе недалеко от Уссурийска
Китай выдал России обвиняемого в коррупции мужчину
«Юта» разгромила «Милуоки» в матче NBA
Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на плохое здоровье
В Москве студента арестовали за «черное солнце» в Telegram
Российский хоккеист блеснул в матче НХЛ
Военэксперт объяснил, чем примечательно освобождение Федоровки Второй
Россиянам объяснили, какая плитка хуже всего подойдет в ванную
Мирный житель стал жертвой атаки беспилотника ВСУ под Белгородом
Редчайшие животные впервые попали в фотоловушки у берегов Тасмании
Необычный самолет из Египта приземлился в Омске
Россияне не помогли своему клубу спастись от разгромного поражения в НХЛ
В Саудовской Аравии ожидают подорожание нефти до почти $200 за баррель
Солист Дети Rave назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и пошел в суд
Макаревич вынужден прятаться в убежищах Израиля и отменять концерты
В Южной Корее ожидают притока денег от предстоящего концерта BTS
Российские военные получили новые «Панцири»
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.