Три кило персиков и немного времени — запас лета на всю зиму: варю сок с мякотью

Три кило персиков и немного времени — запас лета на всю зиму: варю сок с мякотью

Раньше я покупал персиковый сок в тетрапаках, пока не попробовал сварить свой. Теперь магазинный кажется подкрашенной водой.

Ингредиенты

Персики — 3 кг, вода — 1,5 л, сахар-песок — 300 г, лимонная кислота — 5 г.

Как готовлю

Сначала стерилизую банки и крышки — это святое, иначе сок взорвется. Персики надрезаю крест-накрест, бланширую в кипятке пару минут, а потом резко окунаю в ледяную воду — шкурка слезает сама, без ножа. Самый нудный этап — удалить косточки, но тут без вариантов. Мякоть пробиваю блендером в однородное пюре, переливаю в кастрюлю, добавляю сахар и воду. Довожу до кипения, варю ровно 2 минуты, всыпаю лимонную кислоту — она сохраняет цвет. Разливаю кипяток по банкам, закатываю, переворачиваю и укутываю в плед на сутки. Зимой открываю — и сразу чувствую запах июля.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Добавил чуть больше лимонки, чем в рецепте, и вкус стал более сбалансированным, не приторным. Храню в кладовой — ни одна банка не вздулась.