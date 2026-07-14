Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 05:00

Три кило персиков и немного времени — запас лета на всю зиму: варю сок с мякотью

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше я покупал персиковый сок в тетрапаках, пока не попробовал сварить свой. Теперь магазинный кажется подкрашенной водой.

Ингредиенты

Персики — 3 кг, вода — 1,5 л, сахар-песок — 300 г, лимонная кислота — 5 г.

Как готовлю

Сначала стерилизую банки и крышки — это святое, иначе сок взорвется. Персики надрезаю крест-накрест, бланширую в кипятке пару минут, а потом резко окунаю в ледяную воду — шкурка слезает сама, без ножа. Самый нудный этап — удалить косточки, но тут без вариантов. Мякоть пробиваю блендером в однородное пюре, переливаю в кастрюлю, добавляю сахар и воду. Довожу до кипения, варю ровно 2 минуты, всыпаю лимонную кислоту — она сохраняет цвет. Разливаю кипяток по банкам, закатываю, переворачиваю и укутываю в плед на сутки. Зимой открываю — и сразу чувствую запах июля.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Добавил чуть больше лимонки, чем в рецепте, и вкус стал более сбалансированным, не приторным. Храню в кладовой — ни одна банка не вздулась.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
напитки
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, зачем ЕС конфликтует с Россией
Названы преимущества азиатских направлений для отдыха перед европейскими
«Не случайность»: в Госдуме увидели раскол в НАТО из-за помощи Украине
В России нашли способ ускорить капремонт после ЧП
Иран ударил базе США в Бахрейне
Сорвали работу операторов дронов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 14 июля
Депутат рассказал, кому положены накопления умершего родственника
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 июля
Что будет, если вместо 95-го залить 92-й бензин: можно ли их смешивать
Юрист объяснил, за какие нарушения грозит штраф при учебной езде на машине
США разместили более 50 тыс. военных на Ближнем Востоке
Бойцы ВС РФ уничтожили немецкий Leopard в Сумской области
Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию
У берегов Мексики произошло ощутимое землетрясение
«Думали, что там свои»: разведчик рассказал о глупой ошибке командования ВСУ
Россиянам назвали обязательную процедуру перед ноской новой одежды
В Госдуме предложили полностью компенсировать ЖКХ одной категории граждан
«Это безумие»: в ЕС испытали шок после позора Каллас с российской рыбой
Российские дипломаты простились с участником встречи на Эльбе
Артиллерия ВС РФ сорвала работу украинских операторов беспилотников
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.