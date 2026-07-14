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14 июля 2026 в 11:11

Три ингредиента и 20 минут времени — «Снежная душечка» готовится проще омлета, а на вкус лучше бисквита

Фото: D-NEWS.ru
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Думаешь, из манки можно сварить только кашу? А вот и нет. Этот пирог на кефире докажет обратное — он получается нежнее любого бисквита.

Ингредиенты

Кефир (2,5%) — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., манка — 2 ст. л., яйца — 2 шт., сода — 1 ч. л., мука — 2 ст. л., какао — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л., ванильный сахар (по желанию) — 50 г, сливочное масло (для смазывания формы) — 1 кусочек.

Как готовлю

Сначала я смешиваю манку с кефиром и оставляю на 10 минут. Тем временем взбиваю яйца с сахаром до пышной пены. Самое сложное — это добавить манную смесь к яйцам, не перебив пузырьки. Аккуратно вмешиваю туда же муку, какао, соду и ваниль. Тесто получается как жидкая сметана.

Выливаю его в смазанную маслом форму и отправляю в духовку на 30 минут при 180 градусах. Готовность проверяю спичкой: сухая — значит, пора. Достаю, даю остыть и режу на порционные куски. Запиваем молоком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Даже без муки структура получилась не рыхлой, а сочной и чуть тягучей, как у хорошего бисквита. Залил манку кефиром, подождал 10 минут — и тесто стало воздушным.

Проверено редакцией
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