Молоко, рис и пара специй — этот восточный десерт сразит и гурманов. Знали бы вы, как легко его делать

Молоко, рис и пара специй — этот восточный десерт сразит и гурманов. Знали бы вы, как легко его делать

Думал, восточные пудинги — это сложно и долго. А тут нашел рецепт, где молоко просто томится 15 минут, а рис варится с лавровым листом. Результат — десерт, который выглядит дорого, а готовится легко.

Ингредиенты

Молоко — 2 л, абрикосы — 10 шт., рис круглозерный шлифованный — 100 г, сахар-песок — 50 г, сахар коричневый — 30 г, масло сливочное — 50 г, шафран — 0,5 ч. л., кардамон — 0,5 ч. л., лавровый лист — 1 шт.

Как готовлю

Сначала запекаю абрикосы: половинки на противень срезом вверх, сбрызгиваю растопленным маслом, посыпаю коричневым сахаром и отправляю в духовку на 30 минут при 160 °C. Тем временем заливаю шафран двумя ложками горячей воды, настаиваю 20 минут и процеживаю. В кастрюлю с толстым дном вливаю молоко, довожу до кипения и томлю на слабом огне 15 минут — оно становится гуще и сливочнее.

Всыпаю в кипящее молоко рис, добавляю лавровый лист (через пару минут вынимаю), варю 20 минут, постоянно помешивая. Вливаю шафрановый настой, добавляю белый сахар и молотый кардамон, варю еще 5 минут.

Горячую рисовую массу раскладываю по креманкам, остужаю и убираю в холодильник на 2 часа. Подаю холодным, сверху — по 2-3 половинки запеченных абрикосов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, не ожидал, что обычный рис может превратиться в такой изыск. Самое удивительное — лавровый лист в молоке. Я боялся, что перебьет сладость, но он дал тот самый ресторанный шлейф. Абрикосы запекаются до карамельной корочки, и их кислинка идеально разбивает сливочную нежность риса.